Blazer Pixie The Andamane | Viscosa doppiopetto e prezzo

Il blazer Pixie The Andamane è realizzato in viscosa e presenta un design doppiopetto. È disponibile a un prezzo specifico e viene segnalato che l’articolo contiene link di affiliazione. Potrebbero esserci commissioni ricevute per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per chi acquista.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Viscosa e doppiopetto: l’impatto visivo del Pixie. L’eleganza strutturale del modello. Il blazer ‘Pixie’ di The Andamane si distingue per una silhouette definita dal classico taglio doppiopetto, un dettaglio che conferisce immediatezza formale al capo. The Andamane Blazer 'Pixie' Le immagini disponibili mostrano chiaramente dei lapel a punta, un elemento stilistico che bilancia la morbidezza del tessuto con una linea più netta e moderna. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blazer Pixie The Andamane: Viscosa, doppiopetto e prezzo Articoli correlati Leggi anche: Guida: P.a.r.o.s.h. Blazer Doppiopetto Animalier Leggi anche: Chloé Blazer Doppiopetto Sartoriale: Cosa sapere prima de…