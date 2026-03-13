Graziella Lopedota è una manager che ha contribuito a salvare Notoria, un’importante realtà nel settore dello spettacolo italiano. Nel cuore pulsante dell’industria televisiva, lavora dietro le quinte, coordinando e gestendo progetti per assicurare il buon andamento delle produzioni. La sua attività si concentra principalmente nel supporto e nella tutela delle aziende e dei professionisti con cui collabora.

Nel cuore pulsante dello spettacolo italiano, lontano dai riflettori ma fondamentale per il successo di molte icone televisive, opera Graziella Lopedota. Nata nel 1969 e assunta alla guida dell’agenzia Notoria dopo la scomparsa del fondatore Franco Tuzio, questa figura chiave gestisce carriere come quelle di Michelle Hunziker e Ilary Blasi. La sua ascesa rappresenta un caso studio su come la gestione dei talenti si evolva quando una struttura familiare deve trasformarsi in un’impresa moderna. L’agenzia, con sede a Milano, non è solo un ufficio amministrativo ma un vero hub produttivo che collega artisti al territorio nazionale. I dati indicano che sotto la direzione della Lopedota il portafoglio clienti si è espanso significativamente dal 2017 ad oggi, includendo nomi noti come Katia Follesa, Anna Tatangelo e Lucilla Agosti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Graziella Lopedota: la manager che ha salvato Notoria

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