Gli svuotano la casa mentre segna al 93? in Conference Gudmunsson offre una ricompensa | cosa gli hanno portato via oltre al Rolex

Da open.online 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una partita di Conference, Albert Gudmundsson ha segnato al 93 minuto, mentre nel frattempo qualcuno ha svaligiato la sua abitazione. Gudmundsson ha annunciato di essere disposto a pagare una ricompensa per recuperare gli oggetti rubati, tra cui un Rolex e altri beni. I ladri hanno portato via diversi effetti personali dell’atleta, lasciando la casa vuota.

Albert Gudmundsson è disposto anche a pagare per riavere gli oggetti che gli sono stati rubati in casa dai ladri. Su Instagram il calciatore della Fiorentina ha lanciato un appello con ricompensa a chi gli darà informazioni utili per recuperare quel che gli è stato portato via. «Se qualcuno ha informazioni sui responsabili, è pregato di contattare me o la polizia», ha scritto, precisando che tra gli oggetti «svaligiati» da casa sua ci sono anche effetti personali a cui tiene in modo particolare. L’islandese non specifica però che tipo di ricompensa è disposto a offrire: se si tratti quindi di denaro o di qualche biglietto per il Franchi. Il calciatore della Fiorentina derubato: cosa è successo. 🔗 Leggi su Open.online

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