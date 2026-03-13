Gli svuotano la casa mentre segna al 93? in Conference Gudmunsson offre una ricompensa | cosa gli hanno portato via oltre al Rolex

Durante una partita di Conference, Albert Gudmundsson ha segnato al 93 minuto, mentre nel frattempo qualcuno ha svaligiato la sua abitazione. Gudmundsson ha annunciato di essere disposto a pagare una ricompensa per recuperare gli oggetti rubati, tra cui un Rolex e altri beni. I ladri hanno portato via diversi effetti personali dell’atleta, lasciando la casa vuota.

Albert Gudmundsson è disposto anche a pagare per riavere gli oggetti che gli sono stati rubati in casa dai ladri. Su Instagram il calciatore della Fiorentina ha lanciato un appello con ricompensa a chi gli darà informazioni utili per recuperare quel che gli è stato portato via. «Se qualcuno ha informazioni sui responsabili, è pregato di contattare me o la polizia», ha scritto, precisando che tra gli oggetti «svaligiati» da casa sua ci sono anche effetti personali a cui tiene in modo particolare. L’islandese non specifica però che tipo di ricompensa è disposto a offrire: se si tratti quindi di denaro o di qualche biglietto per il Franchi. Il calciatore della Fiorentina derubato: cosa è successo. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Prima segna in Conference, poi gli svaligiano la casa: Gudmundsson e le sue ultime, folli 24 oreIl rigore calciato alla perfezione in Conference League contro il Rakow che ha decretato la vittoria della Fiorentina, la notte in ritiro al Viola... Leggi anche: Balzarini: «Vlahovic vuole restare a Torino e ha detto una cosa al club. Ecco quanto gli offre la Juve»