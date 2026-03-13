Giudice Giorgianni a Parolin | Dubbi su validità elezione di papa Leone XIV eccesso di elettori e un cardinale col cellulare

Un giudice ha inviato una comunicazione a un alto funzionario della Chiesa, esprimendo dubbi sulla validità dell’elezione di un papa. Secondo il documento, ci sarebbero stati 13 elettori in più rispetto ai 120 stabiliti e un cardinale è stato trovato con il cellulare durante la cerimonia. La notizia, riportata dalla stampa, mette in discussione i dettagli di un'elezione papale.

13 elettori in più rispetto ai 120 previsti e un cardinale trovato con il cellulare Incredibile dictu, sulla stampa mainstream è comparsa una notizia che mette in discussione l’elezione di un papa. Con Bergoglio si era assistito a una censura pressoché totale della tematica, ma evidentemente. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Giudice Giorgianni a Parolin: "Dubbi su validità elezione di papa Leone XIV, eccesso di elettori e un cardinale col cellulare" Articoli correlati Conclave 2025, “cardinale trovato in possesso di cellulare durante cerimonia per elezione Papa, apparecchio sequestrato”Secondo quanto rivelato da un libro uscito domenica, uno dei 133 cardinali riuniti nella Cappella Sistina è stato trovato con un telefono cellulare... Tutto quello che riguarda Giudice Giorgianni Argomenti discussi: Giudice Giorgianni a Parolin: Dubbi su validità elezione di papa Leone XIV, eccesso di elettori e un cardinale col cellulare; Giudice Giorgianni a Parolin | Dubbi su validità elezione di papa Leone XIV eccesso di elettori e un cardinale col cellulare. «L'elezione di Leone XIV potrebbe essere invalida», l'ex magistrato no-vax Giorgianni invia un parere pro veritate in Vaticano a ParolinDurante la pandemia Angelo Giorgianni ha condotto una strenua battaglia no-vax presentando un esposto alla Commissione Europea, ora l'ex ... msn.com