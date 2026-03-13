Giovanni Mauro premiato alla IX edizione del Premio Argil

Alla IX edizione del Premio Argil, Giovanni Mauro è stato premiato per il suo contributo all’innovazione editoriale. La cerimonia si è svolta a Roma, attirando numerosi partecipanti e rappresentanti del settore. Il riconoscimento è stato consegnato in occasione di un evento che ha visto protagonisti vari professionisti dell’editoria e della cultura.

. Il Premio Argil celebra Giovanni Mauro per il suo straordinario contributo all’innovazione editoriale durante una prestigiosa cerimonia nel cuore di Roma. La città di Roma si prepara ad accogliere la IX edizione del Premio Giornalistico Internazionale ARGIL – Italian Excellence Award. L’appuntamento è fissato per martedì 17 marzo 2026, alle ore 15.30, nella cornice della Sala della Protomoteca in Campidoglio. Questa iniziativa, nata per celebrare l’ingegno e la visione globale del talento italiano, è promossa dal Gruppo giornalisti Gino Falleri, dalla Fondazione Eurispes e da Confimprese Italia, con la direzione organizzativa di Manuela Biancospino, Consigliera dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com Articoli correlati Leggi anche: In Campidoglio la IX edizione del “Premio Giornalistico Internazionale ARGIL – Italian Excellence Award” Leggi anche: Sport, Ranieri premiato alla 20ª edizione del Premio Asi Sport & Cultura Una selezione di notizie su Giovanni Mauro Argomenti discussi: Nastri d’Argento Doc 2026: tutti i vincitori; Giardini Naxos, il 14 marzo al Museo del Mare il Premio Giornalismo e Cultura Mino Saetta Antinoro: tra i premiati Anthony Distefano, Ina Modica e Mauro Romano.