Campania al via le Giornate Fai di Primavera | presentazione il 16 marzo a Palazzo d’Avalos

Il 16 marzo alle 10.30 si svolge a Palazzo d’Avalos la conferenza stampa per presentare le Giornate Fai di Primavera in Campania. L'evento, che coinvolge volontari e istituzioni, annuncia le aperture di vari siti e luoghi di interesse storico e culturale in tutta la regione. La giornata si svolgerà nei giorni successivi, con visite e attività organizzate.

Lunedì 16 marzo, alle ore 10.30, si terrà la conferenza stampa di presentazione del programma delle Giornate di Primavera in Campania 2026 presso la Galleria Grande di Palazzo d’Avalos (Via dei Mille 50), con la visita in anteprima al piano nobile del monumentale edificio, che sarà eccezionalmente aperto al pubblico durante le Giornate. Interverranno Michele Pontecorvo Ricciardi, presidente regionale Fai Campania, Teresa Armato, assessore al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli. Parteciperanno inoltre i rappresentanti delle delegazioni di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno e Napoli insieme ai delegati dei gruppi Fai, Fai Giovani e Fai Ponte fra Culture. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Giornate Fai di primavera: al Ministero della Cultura la presentazione con GiuliPorte aperte all’arte e alla bellezza, grazie alle Giornate Fai di Primavera che tornano in tutta Italia, per la 34esima edizione, sabato 21 e...

Tornano le Giornate FAI di Primavera, il 21 - 22 Marzo si può visitare lo Sky Campus!Sky Campus Milano apre al pubblico con le Giornate FAI mostrando studi televisivi regie Formula 1 e spazi sostenibili del nuovo quartier generale Sky...

Altri aggiornamenti su Campania al via le Giornate Fai di...

Temi più discussi: Giornate FAI di Primavera, quali sono i luoghi aperti a Napoli: c'è anche lo Stadio Maradona; Giornate Fai di Primavera, anche lo Stadio Maradona di Napoli sarà visitabile: tutti i luoghi in Campania; Giornate FAI di primavera, anche il Maradona tra i siti aperti al pubblico; Giornate Fai di Primavera, lo stadio Maradona e Palazzo d'Avalos tra le new entry.

Giornate Fai di Primavera, tutti i luoghi visitabili. Presente anche lo Stadio Maradona di NapoliIl 21 e 22 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera. In Campania si visitano lo Stadio Maradona, Palazzo d’Avalos, la Fonderia Nolana e Casa L’Orto. napolike.it

Giornate FAI: lo Stadio Diego Armando Maradona apre le porte a tifosi e turistiGiornate FAI: il 21 e 22 marzo lo Stadio Maradona di Napoli apre gratis al pubblico. Tour dal campo agli spalti fino ai murales di Jorit. 2anews.it

Giornate Fai di Primavera 2026: tutti i luoghi da visitare in Emilia-Romagna - facebook.com facebook

LA SERIE C CELEBRA LE GIORNATE FAI DI PRIMAVERA x.com