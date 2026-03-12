Difendiamo il reddito degli agricoltori umbri | le richieste di Coldiretti alla Regione in sette punti

Coldiretti ha inviato alla Regione Umbria un documento che contiene sette richieste per tutelare il reddito degli agricoltori locali. Il testo, molto diretto, mira a evidenziare le necessità del settore agricolo in un periodo difficile, elencando azioni concrete da mettere in atto per sostenere gli agricoltori della regione. La comunicazione si concentra sull’importanza di intervenire per proteggere le attività agricole umbri.

Dalla semplificazione della burocrazia alla difesa delle risorse, ecco il manifesto a sostegno dell’agricoltura regionale Un manifesto chiaro inviato alla Regione Umbria, sette punti per difendere e sostenere l’agricoltura regionale in un momento complicato sotto tanti punti di vista. Nel manifesto primeggia lo slogan “Ora servono i fatti” e proprio questo attendo gli agricoltori umbri che denunciano una situazione giunta “a un punto di non ritorno”. Le richieste inserite nel manifesto sono chiare e partono dalla condizione che si trova a vivere da ormai troppi anni l’intero settore: costi di produzione fuori controllo, prezzi riconosciuti agli agricoltori inferiori ai costi, rischi climatici e una burocrazia che rallenta gli investimenti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

