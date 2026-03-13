Frutta e verdura in eccedenza a chi è in difficoltà rinnovato per il 2026 l’accordo di logistica solidale

È stato rinnovato fino al 2026 l’accordo di Logistica Solidale, un progetto che coinvolge l’Emporio Solidale ‘Il Barco’ come capofila e altri undici enti del Terzo Settore delle province di Cesena, Forlì, Cervia e Cesenatico. L’obiettivo è creare una rete capillare per la distribuzione di frutta e verdura in eccedenza a chi si trova in difficoltà.

Protagonisti L'Emporio Il Barco e 11 enti del terzo settore. Fondamentale il ruolo di For Mercato Ortofrutticolo di Cesena A siglare il rinnovato accordo la Presidente del Barco Catia Bianchi e l'Amministratore Unico del Mercato Ortofrutticolo di Cesena Alessandro Giunchi. Nell'occasione sono stati illustrati i lusinghieri dati dell'attività dello scorso anno, ed è stata sottolineata l'importanza dell'accessibilità ai prodotti ortofrutticoli genuini per garantire una dieta sana ed equilibrata alle persone più fragili ed economicamente svantaggiate.

