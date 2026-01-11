C’è Posta per Te chi sono Assia e Manuel | stanno insieme oggi? Cosa si sa

Assia e Manuel sono i protagonisti della prima puntata di C’è Posta per Te 2026. Manuel ha deciso di partecipare al programma per cercare il perdono di Assia, sua ex fidanzata. La loro storia, ancora oggi al centro dell’attenzione, viene approfondita nel corso della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Restate aggiornati per scoprire come evolverà questa vicenda.

Manuel e Assia sono i protagonisti della terza storia prima puntata di C’è Posta per Te 2026. A chiamare la trasmissione di Maria De Filippi è stato lui, alla ricerca del perdono dell’ex fidanzata. Dietro la rottura c’è stato più di un tradimento e due relazioni vissute parallelamente. C’è Posta per Te 2026: la storia di Assia e Manuel. Dopo la storia di Massimiliano e Luisa, tocca a questa ex coppia confrontarsi nel programma di Maria De Filippi. Manuel – oggi 25enne – aveva 16 anni quando ha conosciuto Assia, che aveva 14. Sono cresciuti insieme e un giorno, nel palazzo dove il ragazzo viveva, si è trasferita una nuova famiglia. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

