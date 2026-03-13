Francesca Chillemi è costretta a smentire un altro flirt inesistente quello con Rodrigo Guirao Díaz

Francesca Chillemi ha pubblicato un messaggio sui social per chiarire di non aver avuto alcun flirt con il collega Rodrigo Guirao Díaz, conosciuto sul set di Viola come il mare. La stessa attrice ha specificato di voler mettere fine alle voci infondate che circolano sui giornali e sui social, ribadendo che tra loro non c’è stato nessun tipo di rapporto sentimentale.

Francesca Chillemi interviene sui social per arginare i pettegolezzi su un presunto flirt con il collega Rodrigo Guirao Díaz, conosciuto sul set di Viola come il mare. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Viola come il mare 3: riprese iniziate con Rodrigo Guirao al posto di Can YamanLux Vide dà il via alle riprese della terza stagione di Viola come il mare: Can Yaman lascia la serie e al suo posto arriva Rodrigo Guirao Díaz,... Francesca Chillemi mostra la figlia Smeralda: la prima foto con Eugenio GrimaldiFrancesca Chillemi pubblica la prima foto con la figlia Smeralda nata da Eugenio Grimaldi.