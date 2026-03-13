Frana sulla Teverina strada riaperta a senso unico alternato

Una frana ha interessato la strada provinciale 5 sulla Teverina, nel comune di Celleno. La carreggiata è stata riaperta al traffico, ma solo a senso unico alternato, gestito da un semaforo, nel tratto tra i chilometri 16,700 e 16,900. La strada rimane percorribile, anche se con queste limitazioni temporanee.

Teverina, la strada provinciale 5 riaperta al traffico con senso unico alternato (regolato da semaforo) nel tratto tra i chilometri 16,700 e 16,900 nel comune di Celleno. Dopo cinque settimane dalla frana che aveva reso necessaria la chiusura, ripristinato uno dei collegamenti fondamentale per il territorio e per i numerosi cittadini che ogni giorno percorrono questo tratto viario. La riapertura è, infatti, un risultato importante per la mobilità locale e per le attività economiche dell'area, duramente penalizzate dalla temporanea interruzione della viabilità. In attesa di un intervento definitivo di consolidamento e messa in sicurezza del versante sovrastante la strada. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Articoli correlati Frana sulla Sp Francesca: strada riaperta a senso unico alternatoE' stata riaperta nel pomeriggio di giovedì 12 marzo a senso unico alternato la Sp5 Francesca in seguito alla frana in località Montecalvoli, tra... Tutti gli aggiornamenti su Frana sulla Teverina strada riaperta a... Temi più discussi: Frana sulla Teverina, strada riaperta a senso unico alternato; Riaperta la S.P. 5 Teverina: ripristinato il collegamento dopo la frana; Celleno – Riaperta la Teverina dopo la frana: traffico a senso unico alternato; Riaperta dopo la frana la Sp Teverina: senso unico alternato e collegamento ripristinato. Celleno – Riaperta la Teverina dopo la frana: traffico a senso unico alternatoCELLENO - Buone notizie per la viabilità della Teverina. Dopo cinque settimane di chiusura a causa di una frana, è stata riaperta al traffico la Strada Pro ... etrurianews.it Riaperta la S.P. 5 Teverina: ripristinato il collegamento dopo la franaNewTuscia – CELLENO – Dopo cinque settimane dalla frana che aveva reso necessaria la chiusura della strada, la Strada Provinciale 5 Teverina è stata riaperta al traffico con senso unico alternato, ... newtuscia.it DISSESTO IDROGEOLOGICO Marsilio e D'Annuntiis a Silvi per un sopralluogo sulla frana di via Santa Lucia Leggi qui: https://cityne.ws/nodBD - facebook.com facebook