Forbidden fruit 3 replica puntata del 13 marzo in streaming | Video Mediaset
Oggi, venerdì 13 marzo, viene trasmessa in streaming una nuova puntata di Forbidden fruit 3, la soap turca. Nella puntata, Yildiz decide di trasferirsi a casa di Ender su consiglio di Emir, e questa decisione non viene accolta favorevolmente da Ender. La scena si svolge in un contesto domestico, con i personaggi coinvolti in un confronto. La puntata è disponibile su Video Mediaset.
Nuovo appuntamento oggi – venerdì 13 marzo – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Yildiz, su consiglio di Emir, decide di trasferirsi a casa di Ender, la quale non prende bene la notizia. Inoltre, quando Halit scopre che Kaya sarà l’avvocato di Yildiz durante la causa di divorzio, si sente tradito dall’amico. Infine, Zehra incarica Akin di trovare un programma televisivo disposto a ospitarla per un’intervista. Infine, Zehra incarica Akin di trovare un programma televisivo disposto a ospitarla per un’intervista. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 36 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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