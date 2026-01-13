Forbidden fruit 2 replica puntata del 13 gennaio in streaming | Video Mediaset

Oggi, martedì 13 gennaio, torna in streaming Forbidden Fruit 2, la soap turca disponibile su Video Mediaset. Nell’episodio di oggi, Yildiz deve affrontare una nuova crisi nel suo matrimonio, mentre Halit ed Ender sembrano avvicinarsi nuovamente dopo il ricovero di Erim. Segui la puntata per scoprire come si svilupperanno le vicende dei protagonisti.

Nuovo appuntamento oggi – martedì 13 gennaio – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Yildiz sa che dovrà affrontare una nuova crisi matrimoniale, visto che Halit ed Ender sembrano essersi riavvicinati molto dopo il ricovero di Erim. Il ragazzo, infatti, chiede a suo padre non solo di poter restare da sua madre per la convalescenza, ma lo prega di trasferirsi con lui a casa di Ender. Halit accetta e una volta tornato a casa, dice a Yildiz di preparare le valigie, perche’ vuole chiederle il divorzio. Intanto, in azienda, Alihan e Zeynep hanno una discussione. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 134 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

