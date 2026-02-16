Errori nella gestione d’impresa | i più comuni e come evitarli

Nel mondo delle aziende, molti fallimenti nascono da una cattiva organizzazione. La causa principale è spesso la mancanza di una strategia ben definita e di strumenti efficaci per monitorare i risultati. Per esempio, alcune imprese non aggiornano regolarmente i budget, rischiando di perdere soldi e opportunità.

Uno degli errori più frequenti nella gestione d'impresa è la mancanza di una visione chiara accompagnata da un sistema di controllo concreto. Molti imprenditori gestiscono l'azienda basandosi su esperienza, intuizione e operatività quotidiana, senza però disporre di strumenti in grado di fornire dati precisi e aggiornati sulle performance. Secondo Andrea Dama, esperto in gestione d'impresa e consulenza strategica, uno dei problemi più diffusi è proprio l'assenza di controllo strutturato: molte aziende conoscono il fatturato, ma non sanno realmente quanto guadagnano, quali attività sono più redditizie e dove si concentrano le inefficienze.

Le percentuali sono uno strumento quotidiano, ma spesso commettiamo errori comuni nel loro utilizzo.

