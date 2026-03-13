Il tecnico del Pisa ha dichiarato di non aver compreso le recenti decisioni prese dalla società. Nel frattempo, il centrocampista del settore offensivo del Napoli ha completato il percorso di recupero dall’infortunio all’adduttore che lo aveva tenuto fuori per un mese. La sua condizione fisica è ora sotto osservazione, mentre il club toscano si prepara alle prossime sfide di campionato.

Occhi puntati su Gianluca Gaetano in casa rossoblu: il fantasista partenopeo ha infatti perfezionato il recupero dall’acciacco all’adduttore che lo aveva tenuto ai box nell’ultimo mese. Il numero 10 ieri si è allenato regolarmente con il resto del gruppo e può così essere considerato come una risorsa ulteriore negli schemi offensivi di mister Fabio Pisacane. Anche il difensore colombiano Yerry Mina sta provando a stringere i denti e mettersi a disposizione del tecnico, ma la sua eventuale presenza all’Arena Garibaldi verrà decisa soltanto a ridosso della partenza per la Toscana. Quasi certa, invece, l’assenza di Luca Mazzitelli e Alessandro Deiola, ancora fuori dalle esercitazioni di gruppo, così come Gennaro Borrelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - FOCUS. D’Agostino: "Non ho compreso le scelte del Pisa»

