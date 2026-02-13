Allegrì ha deciso di schierare un attacco più offensivo, inserendo dal primo minuto Leao e Giroud, per mettere pressione alla difesa avversaria e cercare subito il gol che possa sbloccare la partita.

Oggi, venerdì 13 febbraio 2026, alle ore 20:45, l’AC Milan scende in campo alla Cetilar Arena di Pisa per la 25ª giornata di Serie A, con l’obiettivo di conquistare tre punti fondamentali per non perdere ulteriore terreno sull’Inter capolista. Dalla panchina, però, arrivano rinforzi importanti. Christian Pulisic, recuperato dalla borsite ileopsoas, è tra i convocati e dovrebbe subentrare nella ripresa per 15-20 minuti, sfruttando la sua velocità per punire una difesa stanca. Stesso discorso per Rafael Leao: il portoghese ha smaltito il fastidio all’adduttore, si è allenato regolarmente e sarà disponibile come cambio di lusso sulla sinistra, con Allegri che lo gestirà con prudenza per non rischiare ricadute in vista del calendario fitto. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

Domani si gioca Pisa-Milan e Allegri sta pensando alle sue scelte.

Napoli e Milan scendono in campo a Riyad per la prima semifinale della Supercoppa Italiana, un incontro tra campioni d’Italia e finalisti dell’ultima Coppa Italia.

Formazioni ufficiali Milan Pisa le scelte di Allegri e Gilardino

