Famiglia nel bosco Natale senza figli | perché la Corte ha detto no ipotesi deroga mentre scoppia il caso politico

La decisione della Corte d’Appello dell’Aquila di mantenere i figli in casa famiglia ha riacceso il dibattito sulla gestione dei minori e le possibilità di deroga. Un caso che coinvolge questioni delicate di responsabilità genitoriale, politica e diritti dei bambini, suscitando reazioni e riflessioni sulla tutela e le scelte giudiziarie in situazioni complesse.

La decisione della Corte d'Appello: figli restano in casa famiglia. La Corte d'Appello dell'Aquila ha respinto il reclamo presentato dai legali di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, confermando l'ordinanza del Tribunale per i Minorenni che aveva disposto la sospensione della responsabilità genitoriale e il collocamento dei tre figli minori in una casa famiglia a Vasto. La decisione lascia invariato il quadro già delineato lo scorso 20 novembre, quando i bambini erano stati trasferiti da Palmoli, in provincia di Chieti, alla struttura protetta. Per la cosiddetta " famiglia nel bosco ", dunque, nessun ritorno a casa nemmeno durante le festività natalizie.

