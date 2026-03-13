festa di sgiuseppe e mercatini appuntamenti da non perdere

Questa settimana, la rubrica Qn-Weekend presenta gli eventi dedicati a S. Giuseppe e i mercatini nelle diverse province lombarde. Sono in programma numerosi appuntamenti che coinvolgono comunità locali e visitatori, con momenti di festa e iniziative commerciali. La guida fornisce dettagli sulle date e le location, offrendo un quadro completo di ciò che si svolgerà nei prossimi giorni.

Anche questa settimana torna con Qn-Weekend la rubrica dedicata agli appuntamenti nelle varie province lombarde. Ogni venerdì infatti vi proponiamo una selezione di iniziative che, in questo articolo, riguardano i territori provinciali di Cremona, Bergamo, Mantova, Brescia, Sondrio. Iniziamo. La festa di San Giuseppe anima il fine settimana in molte piazze lombarde. Tra gli appuntamenti più attesi c’è la storica Fiera di San Giuseppe di Pandino, nel Cremasco, nata nel 1887 e in programma domenica 15 marzo: bancarelle, mostre e iniziative culturali animeranno il castello Visconteo e le vie del borgo. Sempre domenica, a Gandino nel Bergamasco, torna la Fiera di San Giuseppe, che da oltre cinquecento anni richiama visitatori tra mercatini, prodotti a chilometro zero e specialità locali come il mais spinato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Festa di S.Giuseppe e mercatini. Appuntamenti da non perdere

