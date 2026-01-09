I dodici eventi da non perdere nel weekend tra mercatini concerti e mostre

Ecco una selezione dei dodici eventi più interessanti del weekend tra mercatini, concerti e mostre, in programma il 10 e 11 gennaio 2026, con alcune iniziative già a partire da venerdì 9. Un’occasione per scoprire novità culturali e tradizionali nel rispetto di un ritmo tranquillo e condiviso.

Mercatini, concerti e mostre: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere, quello del 10 e 11 gennaio 2026, anticipato da venerdì 9. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutte le iniziative del weekend. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Leggi anche: Musica in piazza, spettacoli e mostre: i dodici eventi da non perdere nel weekend Leggi anche: Musei gratis, mercatini e mostre da non perdere: gli eventi in programma a Milano sabato 3 e domenica 4 gennaio Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Weekend a Roma: 10 eventi da non perdere sabato 3 e domenica 4 gennaio; I concerti del 2026 a Milano; Gli eventi imperdibili del weekend; Cosa fare questo weekend a Firenze. Eventi dal 25 al 28 dicembre: cosa fare e dove andare - Il 25 dicembre, al Circolo degli Illuminati, Nozoo Xmas Affair riunisce la crew del fu Goa per una vera maratona natalizia: uno di quegli eventi weekend Roma che diventano ... cosmopolitan.com Sagre in Toscana, ecco gli eventi da non perdere nel weekend - In questo periodo spazio a polenta, tartufo, olio novo, vino novello e agli altri tesori della tradizione ... lanazione.it Il Palazzo Abbaziale di Loreto ha aperto le porte al Natale in Abbazia Il 2026 sarà un anno da non perdere per chi ama l’astronomia, invece delle tradizionali 12 lune piene ce ne saranno ben 13 con una rarissima Luna Blu L'elenco completo con le date e da dove ammirarle - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.