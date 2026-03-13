Femminicidi e braccialetto elettronico Giorgianni | Ecco cosa manca e cosa non funziona

Un nuovo approfondimento sui femminicidi e sull’uso del braccialetto elettronico viene presentato da un esperto, che evidenzia le criticità e le lacune nel sistema attuale. La vicenda di una donna di 50 anni di Messina, uccisa dall’ex compagno dopo aver più volte cercato aiuto, torna a far riflettere sulla mancanza di strumenti efficaci per prevenire tali tragedie.

Il sacrificio di Daniela Zinnanti non può essere vano. La 50enne di Messina, uccisa dall’ex compagno, aveva più volte chiesto aiuto, eppure nulla è bastato a fermare la tragedia. Oggi, a parlare, è Santino Giorgianni, segretario generale regionale del Siulp, che sceglie di raccontare la verità su quello strumento che avrebbe potuto fare la differenza: il braccialetto elettronico. Il magistrato ne aveva disposto l’applicazione per controllare a distanza l’ex compagno, ma per una beffa del destino il dispositivo non era disponibile e sarebbe arrivato soltanto tre giorni dopo la sua morte. “Non si tratta di colpe né di magistrati né di forze dell’ordine – spiega Giorgianni a MessinaToday – ma della mancanza di strumenti adeguati per applicare efficacemente le misure previste dalla legge. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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