Il 43enne di Favara accoltellato alla gola | è ancora grave notte di interrogatori per i carabinieri

Un uomo di 43 anni di Favara è stato accoltellato alla gola e si trova ancora in condizioni gravi. I carabinieri hanno condotto notti di interrogatori per chiarire la vicenda. La situazione clinica del ferito viene descritta come delicata e complessa, e le sue condizioni non sono migliorate nelle ultime ore.

I militari dell'Arma hanno subito bloccato il presunto aggressore: una persona originaria di Licata che è stata ascoltata per diverse ore. Sentiti, per cercare di ricostruire il violento episodio, anche più testimoni Il quadro clinico del quarantatreenne di Favara, colpito con una coltellata alla gola, resta grave. Nonostante il trascorrere delle ore, il quadro è “delicato e complesso”, viene spiegato ad AgrigentoNotizie. L'uomo non è però, per sua fortuna, in pericolo di vita. Così per come emerso fin dai primissimi minuti successivi all'accoltellamento verificatosi ieri in via Capitano Callea. A prendersi cura del favarese, monitorandolo per tutta la notte, sono stati i medici dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove è stato immediatamente trasferito. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

