Famiglia nel bosco nuova istanza per riavere i figli | Non sono isolati dal mondo Tensioni tra la mamma e l’assistente sociale in comunità

Palmoli (Chieti) – Il gelato nelle coppette mangiato con un cucchiaino di plastica colorata: in quel gesto, sostengono i difensori, cade il teorema dell’integralismo ecologista che avrebbe portato i Trevallion a rifiutare il sondino in ospedale dopo l’intossicazione da funghi. In un video i fratellini sono in una lavanderia self-service a gettoni: interagiscono disinvolti in un ambiente spazio moderno, senza tradire segni di spaesamento. Altro scatto: i bambini sono nel bagno di un locale pubblico, si sfregano le mani sotto il getto d’acqua corrente, usano il sapone liquido erogato da un dispenser di plastica: ma non avevano “paura” dei soffione della doccia e non rifiutavano di lavarsi? Foto IPPLuciano Adriani Palmoli (CH) 12112025 Nella foto: Catherine Birmingham, australiana di 45 anni, ex insegnante di equitazione, e il marito inglese Nathan Trevallion, 51, artigiano ebanista, vivono con i tre figli, una di otto e due gemelli di sei anni, in un'ex casa colonica circondati da animali e silenzio, a pochi chilometri dal mare di Vasto, in provincia di Chieti, in un bosco di Palmoli, difendono la loro scelta di vita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

