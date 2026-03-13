F1 GP Australia | Felicioni & Scontenti dopo la prima gara

Dopo il Gran Premio d’Australia, i piloti e i team hanno iniziato a tirare le somme della prima gara della stagione. Alcuni si sono mostrati contenti dei risultati ottenuti, mentre altri si sono detti insoddisfatti delle prestazioni e delle strategie adottate. La corsa ha visto diversi incidenti e vari cambi di posizione, lasciando spazio a discussioni e analisi tra gli addetti ai lavori.

Dopo il Gran Premio d’Australia, è già tempo di bilanci. Chi può dirsi davvero soddisfatto della prima gara della stagione e chi invece ha motivi per essere deluso? Nella prima puntata post gara del format di Beatrice Frangione, dedicato ai “felicioni e scontenti” del weekend, analizziamo i protagonisti del GP di Melbourne: piloti e team che hanno convinto e altri che invece hanno lasciato qualche dubbio. Insieme a Luca Preti, Beatrice mette in evidenza alcune prestazioni particolari: piloti che, guardando solo il risultato finale, sembrerebbero uscire sconfitti dal weekend australiano ma che in realtà hanno mostrato segnali molto incoraggianti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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