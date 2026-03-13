Eufy Omni C28 | completo robot aspirapolvere con rullo lavapavimenti a soli 459 euro

Eufy, marchio di Anker Innovations specializzato in dispositivi per la smart home, ha presentato in Italia il suo nuovo robot aspirapolvere Omni C28, un modello completo che integra anche un rullo lavapavimenti. Il dispositivo è stato annunciato ufficialmente e sarà disponibile a un prezzo di 459 euro. La novità si rivolge a chi cerca una soluzione tutto in uno per la pulizia domestica.

Eufy, il brand per la smart home di Anker Innovations, ha annunciato il lancio ufficiale in Italia del nuovo robot aspirapolvere di punta Omni C28. Proposto al prezzo consigliato di 599 euro, e disponibile in offerta lancio a soli 459 euro, Omni C28 vanta tecnologie di ultima generazione per la pulizia della nostra casa come il rullo per il lavaggio dei pavimenti che sostituisce i tradizionali panni rotanti. Di seguito le caratteristiche principali del robot aspirapolvere e lavapavimenti eufy Omni C28. L’avanzato sistema HydroJet, con rullo autopulente, promette una pulizia profonda con una pressione fino a 10 N. Dotato di 24 getti d’acqua, il rullo esegue quattro cicli di auto-pulizia al secondo, spruzzando continuamente acqua pulita e recuperando quella sporca per mantenere il sistema di lavaggio sempre fresco ed efficiente. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Robot aspirapolvere e lavapavimenti Tp-Link Tapo Rv50 Pro Omni: completo ed economicoTp-Link ha presentato il nuovo Tapo Rv50 Pro Omni, un innovativo e completo robot 2-in-1 aspirapolvere e lavapavimenti.

Eufy x10 pro omni robot aspirapolvere in offerta a 450 dollariQuesto profilo presenta l’eufy x10 pro omni, un robot aspirapolvere avanzato che combina funzionalità di ultima generazione con un’efficacia elevata...

Eufy E25 Omni Review: Our Full Test Results and Final Verdict

Una selezione di notizie su Eufy Omni C28

Temi più discussi: Eufy Omni C28, aspirazione da 15.000 Pa e rullo HydroJet in offerta a 459 €; Smart home Anker in promozione: le offerte più interessanti della Primavera Amazon; Anker Spring Deals: Space One, eufy C28 e SoloCam S340 tra i prodotti in offerta; Caricatori, powerbank, audio e pulizia domestica: tutte le offerte di primavera di Anker.

Offerte di Primavera Amazon: eufy C28 crolla al minimo storico con couponQuattro giorni dentro le Offerte di Primavera 2026 di Amazon e arriva uno di quegli sconti che vale la pena raccontare per bene: l'eufy C28 - robot aspirapolvere e lavapavimenti con stazione Omni 5 in ... hdblog.it

eufy Omni C28 arriva in Italia: potenza elevata e lavaggio intelligente sotto i 600 euroIl nuovo eufy Omni C28 debutta a 549 euro con aspirazione da 15.000 Pa, sistema HydroJet e stazione completa. Il nuovo eufy Omni C28 arriva ufficialmente in Italia con un prezzo consigliato di 599 ... telefonino.net

Il robot aspirapolvere che fa tutto da solo Il nuovo eufy Omni C28 by eufy aspira, lava e si svuota automaticamente nella sua base smart. Scopri tutti i dettagli nella mia prova completa su https://mikyancona.com #eufy #eufyOmniC28 #robotaspirapolvere # - facebook.com facebook

Il robot aspirapolvere che fa tutto da solo Il nuovo eufy Omni C28 by eufy aspira, lava e si svuota automaticamente nella sua base smart Scopri tutti i dettagli nella mia prova completa su mikyancona.com #eufy #eufyOmniC28 #robotaspirapolvere #smarth x.com