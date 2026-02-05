Robot aspirapolvere e lavapavimenti Tp-Link Tapo Rv50 Pro Omni | completo ed economico

Tp-Link ha annunciato il nuovo Tapo Rv50 Pro Omni, un robot 2-in-1 che aspira e lava i pavimenti. Si presenta come un modello completo e anche economico, pensato per chi cerca praticità senza spendere troppo. Il robot promette di semplificare le faccende di casa, unendo due funzioni in un unico dispositivo. Ora si attende di vedere come si comporterà sul campo.

Tp-Link ha presentato il nuovo Tapo Rv50 Pro Omni, un innovativo e completo robot 2-in-1 aspirapolvere e lavapavimenti.Il cuore tecnologico del Tapo Rv50 Pro Omni è il suo sistema di aspirazione da 15.000 Pa, con 5 livelli di potenza. Per ridurre al minimo ogni intervento manuale, il robot è.🔗 Leggi su Today.it

