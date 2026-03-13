Estrazione Eurojackpot | i numeri vincenti estratti oggi 13 marzo 2026

Oggi, 13 marzo 2026, si è svolta l’estrazione dell’Eurojackpot e sono stati annunciati i numeri vincenti. La lotteria ha visto la partecipazione di numerosi giocatori che sperano di portare a casa il premio. La diretta dell’estrazione ha mostrato i numeri estratti e i risultati aggiornati sono stati pubblicati subito dopo. Nessun dettaglio sui premi o sui vincitori è stato ancora comunicato.

Questa sera, venerdì 13 marzo 2026, alle ore 20,30 va in scena la 21esima estrazione del 2026 del gioco Eurojackpot, una lotteria paneuropea lanciata nel marzo del 2012 come concorrente dell’EuroMillions a cui partecipano ben 18 nazioni appartenenti all’Unione Europea. Di cosa si tratta? Cosa è? Si tratta di una sorta di Superenalotto europeo che appassiona milioni di persone. TPI segue tutte le estrazioni del Eurojackpot in diretta live, in tempo reale. Quali sono i numeri vincenti dell’Eurojackpot di oggi? Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, venerdì 13 marzo 2026: L’ESTRAZIONE DEL 10 MARZOL’ESTRAZIONE DEL 6 MARZOL’ESTRAZIONE DEL 3 MARZOL’ESTRAZIONE DEL 27 FEBBRAIOL’ESTRAZIONE DEL 24 FEBBRAIO Si tratta di un concorso a premi in cui bisogna scegliere 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10, giocando nei punti vendita Sisal. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Eurojackpot: i numeri vincenti estratti oggi, 13 marzo 2026 Articoli correlati Estrazione Eurojackpot: i numeri vincenti estratti oggi, 13 gennaio 2026Questa sera, martedì 13 gennaio 2026, alle ore 20,30 va in scena la quarta estrazione del 2026 del gioco Eurojackpot, una lotteria paneuropea... Estrazione Eurojackpot: i numeri vincenti estratti oggi, 13 febbraio 2026Questa sera, venerdì 13 febbraio 2026, alle ore 20,30 va in scena la 13esima estrazione del 2026 del gioco Eurojackpot, una lotteria paneuropea... SuperEnalotto - Estrazione e risultati 13/12/2025 Una selezione di notizie su Estrazione Eurojackpot Temi più discussi: Estrazione Eurojackpot di oggi martedì 10 marzo 2026; Estrazione Eurojackpot, i numeri di oggi martedì 10 marzo. Caccia alla vincita da 15 milioni; Eurojackpot, estrazione di oggi martedì 3 marzo: i numeri vincenti. Centrato il 5+2, il l jackpot riparte da 10 milioni di euro; Estrazioni Eurojackpot del 10/3/2026: i numeri vincenti. Eurojackpot | Estrazione di oggi 13 marzo 2026: la combinazione vincenteChi conosce bene l’Eurojackpot, infatti, saprà già che normalmente il bottino milionario riesce a raggiungere valori ben più ricchi di quello odierno, superando anche agilmente (in alcuni casi) i 100 ... ilsussidiario.net Eurojackpot, estrazione di oggi venerdì 13 marzo: i numeri vincenti. Il jackpot sale a 22 milioni di euroEurojackpot, estrazione dei numeri vincenti anche oggi, venerdì 13 marzo. Il jackpot sale a 22 milioni di euro, ecco i numeri vincenti per portare a casa il montepremi: ... corrieredellumbria.it Estrazione EuroJackPot n. 20 di venerdì 6 marzo 2026 #EuroJackpot #LeoBar_Sulbiate - facebook.com facebook SuperEnalotto, centrato il 5 da oltre 179mila euro nell’estrazione di giovedì 19 febbraio: il vincitore in Abruzzo x.com