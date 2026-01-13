L’estrazione Eurojackpot di oggi, 13 gennaio 2026, si svolge alle ore 20:30. Questa lotteria paneuropea, attiva dal 2012 con la partecipazione di 18 paesi europei, mette in palio premi che possono cambiare le sorti di chi sceglie di tentare la fortuna. Di seguito, i numeri vincenti estratti questa sera, in una diretta trasparente e senza enfasi.

Estrazione Eurojackpot di oggi 13 gennaio 2026: i numeri vincenti Superenalotto Diretta. Questa sera, martedì 13 gennaio 2026, alle ore 20,30 va in scena la quarta estrazione del 2026 del gioco Eurojackpot, una lotteria paneuropea lanciata nel marzo del 2012 come concorrente dell'EuroMillions a cui partecipano ben 18 nazioni appartenenti all'Unione Europea. Di cosa si tratta? Cosa è? Si tratta di una sorta di Superenalotto europeo che appassiona milioni di persone. TPI segue tutte le estrazioni del Eurojackpot in diretta live, in tempo reale. Quali sono i numeri vincenti dell'Eurojackpot di oggi? Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, martedì 13 gennaio 2026: ESTRAZIONE EUROJACKPOT OGGI 13 GENNAIO 2026 LIVE – AGGIORNAMENTO DALLE ORE 20 Combinazione vincente: Euro numeri: (I numeri vincenti del concorso Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale della Sisal.

© Tpi.it - Estrazione Eurojackpot: i numeri vincenti estratti oggi, 13 gennaio 2026

