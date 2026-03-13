Enrica Bonaccorti parla l' oncologo | Una paziente eccellente nonostante il dolore sapeva che sarebbe stato difficile

L’oncologo ha commentato le condizioni di una paziente che, pur affrontando un dolore intenso, si è dimostrata molto resistente e determinata a proseguire le terapie. Giampaolo Tortora, direttore del Comprehensive Cancer Center e responsabile dell’Unità di Oncologia Medica alla Fondazione Policlinico Universitario Gemelli IRCCS di Roma, è uno dei principali esperti italiani nel trattamento del tumore del pancreas.

Giampaolo Tortora, direttore del Comprehensive Cancer Center, spiega: "Ha sempre avuto fiducia nella scienza. Accanto a lei affetti veri" Giampaolo Tortora, direttore del Comprehensive Cancer Center e dell’Unità di Oncologia Medica della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli IRCCS di Roma, è tra i maggiori esperti italiani di tumore del pancreas. È a lui che Enrica Bonaccorti si era rivolta dopo la diagnosi, affrontando il percorso di cura in uno dei centri di riferimento per le patologie oncologiche più complesse. Oggi Tortora ricorda la conduttrice e attrice non solo per la notorietà, ma soprattutto per il modo in cui ha attraversato la malattia. 🔗 Leggi su Today.it

