Enrica Bonaccorti parla l’oncologo che l’ha curata | Ha sempre avuto fiducia

Un oncologo ha raccontato il percorso di cura di Enrica Bonaccorti, sottolineando che l’attrice ha sempre mantenuto fiducia nel trattamento. La sua esperienza medica si inserisce nel contesto di un settore in cui, raramente, si condividono dettagli sulla salute. La testimonianza rivela come Bonaccorti abbia affrontato la malattia con determinazione, offrendo uno sguardo diretto sulla sua vicenda personale.

Nel mondo dello spettacolo, della tv e della musica, dove spesso l’immagine pubblica è uno scudo impenetrabile, il racconto della malattia può diventare un atto di straordinaria generosità. È il caso di Enrica Bonaccorti, che aveva voluto avvicinarsi al suo pubblico rivelando di aver ricevuto una diagnosi di tumore al pancreas all’inizio dell’estate 2025. Oggi, a tracciare un ritratto profondo e commovente del suo percorso di cure, è il professor Giampaolo Tortora, direttore del Comprehensive Cancer Center del Policlinico Gemelli di Roma. “Ha sempre avuto fiducia”, ha spiegato l’oncologo, che ha inoltre sottolineato come l’artista abbia affrontato tutto con grande dignità, diventando un esempio per chi attraversa il buio di una diagnosi così dura. 🔗 Leggi su Dilei.it

