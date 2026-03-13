Venerdì 13 marzo alle 21, sul palco della Campanella a Bovisio Masciago, si terrà lo spettacolo

Il palco della Campanella di piazza Anselmo IV a Bovisio Masciago accoglierà venerdì 13 marzo alle ore 21 lo spettacolo Figli di Troia interpretato da Paolo Cevoli. L’evento, proposto dal Comune in collaborazione con Duepunti Srl, unisce la leggenda di Enea alla storia migratoria italiana e offre biglietti a 21,50 euro o 18,50 per gli under 25. Questa proposta culturale si inserisce nella stagione teatrale locale, offrendo una lettura ironica del viaggio epico che collega le radici antiche alle esperienze familiari dell’artista stesso. La scelta di trattare il mito virgiliano attraverso la comicità mira a rendere accessibili concetti profondi sulla identità nazionale senza cadere nel didascalismo pesante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Enea e l’Australia: il mito rivisitato da Cevoli a Bovisio

