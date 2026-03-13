Endrick salva il Lione con una prestazione di perseveranza contro il Celta Vigo

Nella partita di Europa League, il Lione ha ottenuto un pareggio contro il Celta Vigo. Endrick ha giocato un ruolo determinante, mantenendo alta la pressione e dimostrando grande perseveranza durante l'incontro. La sfida si è svolta a Vigo, con entrambe le squadre impegnate a cercare la vittoria fino all'ultimo minuto. Alla fine, il punteggio è rimasto in parità.

Il Lione ha affrontato una serata intensa nella sua partita di andata degli ottavi di finale dell'Europa League, giocata giovedì scorso a Vigo. Nonostante la squadra francese avesse il supporto numerico dalla 55ª minuto dopo l'espulsione di un avversario, il match si è concluso con un deludente pareggio per 1-1. Le aspettative erano alte, ma gli eventi sul campo hanno portato a un risultato che lascia molte domande. A segnare il gol per il Lione è stato il giovane talento brasiliano Endrick, che ha dimostrato ancora una volta di essere un giocatore di grande calibro.