Elsa Fornero | In Italia il mondo del lavoro lascia indietro giovani e donne E non si può parlare di libertà se non si è economicamente indipendenti

Durante la tappa londinese del Festival del Libro Possibile, la professoressa Elsa Fornero ha commentato la situazione del mercato del lavoro in Italia, sottolineando come giovani e donne siano spesso esclusi dalle opportunità lavorative. Ha dichiarato che la libertà di scelta non può essere pienamente realizzata senza un’adeguata indipendenza economica. Le sue parole si sono concentrate sulla necessità di affrontare queste criticità per migliorare le condizioni occupazionali nel paese.

«In Italia - continua ancora Elsa Fornero - abbiamo un problema di segmentazione del mondo del lavoro. La nostra forza lavoro è divisa in gruppi distinti e non omogenei che godono di diverse tutele, forme contrattuali e retribuzioni. Il segmento più privilegiato è quello costituito dagli uomini adulti, con la conseguenza che ciò lascia indietro, in una situazione estremamente più precaria, altri gruppi come le donne, i giovani e i lavoratori più anziani». Secondo l'economista, le riforme in materia di lavoro devono avere lo scopo di ridurre questa differenza, limitando la marginalizzazione dei gruppi più deboli, ma in molti casi non hanno fatto altro che accentuarla. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

