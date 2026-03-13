Sabato 14 marzo 2026 alle 15:30 si gioca la partita tra Eintracht Francoforte e FC Heidenheim. L’Eintracht, reduce da un pareggio sul campo del St. Pauli, affronta in casa la squadra di Heidenheim. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono disponibili per chi vuole scommettere. La sfida si svolge allo stadio di Francoforte.

Il pareggio sul campo del St. Pauli suona come un mezzo addio ai sogni di gloria per l’Eintracht Francoforte di Riera, che è impegnato oggi in casa contro l’FC Heidenheim. Gli Adler ora sono a -9 dal Leverkusen sesto in classifica, con il tecnico spagnolo che in qualche modo ha messo una pezza sui disastri dell’ultimo periodo di Toppmoeller. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Eintracht Francoforte-FC Heidenheim (sabato 14 marzo 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

