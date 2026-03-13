E Pisapia gela la sinistra | Voto Sì

Un politico ha annunciato il suo sostegno al voto favorevole al referendum del 22 marzo con un semplice messaggio di due parole. La sua presa di posizione mette in crisi le posizioni della sinistra contrarie, creando una frattura nel fronte del No. La dichiarazione ha suscitato reazioni e ha aperto una nuova dinamica nel dibattito pubblico.

Un messaggio di solo due parole, ma in grado di aprire una falla senza precedenti nel fronte del No per il referendum del 22 marzo. «Voto Sì»: questo è il messaggio che alle nove di ieri sera arriva al cronista del Giornale. Viene da Giuliano Pisapia, il sindaco di Milano dal 2011. Il sindaco della rivoluzione arancione che strappò il capoluogo lombardo alle destre. Pisapia non spiega perché, non risponde alle richieste di raccontare come sia arrivato alla sua decisione, dopo settimane in cui gli veniva chiesto ripetutamente da che parte si sarebbe schierato. Ma il testo di whatsapp è lì, inequivocabile: «Voto Sì». Nel pieno delle polemiche... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - E Pisapia gela la sinistra: "Voto Sì" Articoli correlati Schiaffo di Pisapia ai compagni, dirazza da Sala e gela i dem: al Referendum sulla Giustizia “voto Sì”Mentre il corpaccione della sinistra massimalista si barrica dietro un “No” ideologico, a Milano esplode una bomba politica che rischia di mandare in... L’ultimo sondaggio sul referendum gela la sinistra: il Sì è al 54% anche con l’affluenza in salitaI numeri, alla fine, pesano più delle suggestioni e delle speranze, anche se quando si parla di sondaggi c’è da muoversi sempre con i piedi di piombo.