È finita Garlasco arriva la conferma | cosa succede adesso

Il caso di Garlasco riguarda le analisi genetiche condotte sulle unghie di Chiara Poggi, assassinata nel 2007. Dopo le numerose inchieste e i processi, arriva ora la conferma ufficiale sulla conclusione di questa fase delle indagini. La notizia ha suscitato interesse tra chi segue da vicino la vicenda, mentre si attendono eventuali sviluppi nelle prossime settimane.

Il delitto di Garlasco torna al centro dell’attenzione per gli sviluppi legati alle analisi genetiche eseguite sulle unghie di Chiara Poggi, uccisa nel 2007. Le verifiche scientifiche, condotte sui margini ungueali, indicano la presenza di più tracce: oltre a elementi compatibili con Andrea Sempio, risulta anche un profilo maschile non attribuito con certezza, registrato negli atti come “Ignoto 2”. Secondo quanto emerge dalle più recenti ricostruzioni investigative, tuttavia, proprio quel profilo genetico rischia di rimanere per sempre senza nome. Il motivo. Delitto di Garlasco: le ultime informazioni sul DNA sulle unghie di Chiara Poggi. Secondo il genetista della famiglia Poggi, Marzio Capra, è improbabile arrivare a un’identificazione nominativa: “Di chi sia non lo sapremo mai, non ci sarà mai un nome e un cognome”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it

