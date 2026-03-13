È bellissima GF Vip il concorrente appena entrato l’ha puntata subito | chi è lei

Un nuovo concorrente è entrato nella casa del Grande Fratello Vip e subito ha puntato l’attenzione su una persona presente all’interno. Renato Biancardi si è unito al reality insieme ad Adriana Volpe, Raul Dumitras e Ibiza Altea. La sua prima azione è stata rivolta a un’altra concorrente, di cui ha commentato l’aspetto descrivendola come “bellissima”.

Renato Biancardi ha varcato la Porta Rossa del Grande Fratello Vip insieme ad Adriana Volpe, Raul Dumitras e Ibiza Altea. I quattro resteranno “in avanscoperta” fino a martedì, quando entrerà il resto del cast. Ma prima ancora di sistemare la valigia, Renato ha rilasciato un’intervista a SuperGuidaTv e ha già acceso il radar dei sentimenti. Niente strategie complicate: lui dice di essere pronto a lasciarsi sorprendere. “Se sono pronto a innamorarmi nella Casa? Io sono pronto a innamorarmi di chiunque! Non ho uno stereotipo preciso di donna. Certo, l’estetica conta, ma nella mia vita mi è capitato di dimenticare completamente l’aspetto fisico davanti al carattere di una persona”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Articoli correlati

GF VIP, Lucia Ilardo concorrente ufficiale: lei svela chi sta frequentandoLucia Ilardo è una concorrente ufficiale del GF VIP 2026 e la conferma mette ordine tra le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni.

Al GF Vip di Ilary Blasi arriva una concorrente amatissima: per lei è un grande ritorno!Il nuovo Grande Fratello Vip targato Ilary Blasi comincia a prendere forma e, tra indiscrezioni e strategie autoriali, spunta un nome che farebbe...

È MORTA LA CONCORRENTE DEL GRANDE FRATELLO! NOTIZIA SHOCK...

Una raccolta di contenuti su È bellissima GF Vip il concorrente...

Temi più discussi: Guendalina Tavassi esclusa dal GF Vip: Se fossi stata nel cast avrei dovuto vincere. Perché avrebbe voluto entrare nella Casa; Guendalina Tavassi assente al Grande Fratello Vip: spiegato il motivo; Grande Fratello Vip: subito una novità per il post Alfonso Signorini; Guendalina Tavassi rompe il silenzio dopo l’annuncio del cast del GF Vip.

''Che cosa vinco che non ci sono?'': Guendalina Tavassi commenta la sua esclusione dal cast del GF VipPareva che fosse imminente il suo ritorno nella Casa. Era stata tra le protagoniste dell’undicesima edizione ‘nip’ nel 2010: al timone Alessia Marcuzzi. Guendalina Tavassi, invece, non sarà tra i conc ... gossip.it

Tutto quello che c'è da sapere su Adriana Volpe, una delle concorrenti del GF Vip 2026Attiva sul piccolo schermo fin dai primi anni '90, Adriana Volpe è un volto garbato della televisione italiana, una grande professionista che i telespettatori e le telespettatrici hanno imparato ad ... cosmopolitan.com

GF VIP - cosa accadrà in questa nuova edizione Le anticipazioni di Ilary Blasi https://fanpa.ge/ElDzF - facebook.com facebook

CAFONALINO VALENTINO! – A PALAZZO BARBERINI SFILANO I VIP E SVIPPATI DE' NOANTRI PER LA COLLEZIONE.. x.com