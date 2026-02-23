Così i droni stanno cambiando le sorti della guerra in Sudan

Il conflitto tra le Forze di Supporto Rapido e le Forze Armate Sudanesi, iniziato ad aprile 2023, ha subito una svolta grazie ai droni. Questi velivoli senza pilota vengono impiegati sul campo, colpendo obiettivi strategici e influenzando le operazioni militari. Le parti in guerra hanno aumentato l’uso di queste tecnologie, modificando le dinamiche di combattimento. L’adozione dei droni ha portato a un’intensificazione degli attacchi e a nuove sfide per la popolazione locale.

La guerra civile in corso in Sudan dall'aprile 2023 tra le Forze di Supporto Rapido (RSF) e le Forze Armate Sudanesi (SAF) ha subito un cambiamento determinante: l'uso dei droni. All'inizio il loro impiego era limitato, ma nel tempo è cresciuto fino a modificare tattiche, strategie e controllo del territorio. Dopo la caduta di El Fasher, il centro delle ostilità si è progressivamente concentrato nel Kordofan Meridionale, dove le RSF hanno conquistato la città di Bara e intensificato gli attacchi contro El Obeid. Secondo quanto riportato dal Sudan War Monitor, una delle fonti più autorevoli sulle evoluzioni della guerra, negli ultimi mesi i droni hanno colpito depositi di carburante, mercati e convogli in diverse parti del Paese, con attacchi che hanno provocato vittime civili e gravi danni alle infrastrutture.

