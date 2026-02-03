Dote Scuola Lombardia confermati oltre 53 milioni di euro l’anno per il triennio 2026-2028

La Regione Lombardia ha confermato oltre 53 milioni di euro all’anno per il programma Dote Scuola nel triennio 2026-2028. La Giunta ha approvato l’aggiornamento del sistema, definendo le nuove linee guida per il 2028 e rivedendo anche le previsioni per i due anni precedenti. Ora si lavora per garantire più risorse alle famiglie e alle scuole della regione.

La Giunta di Regione Lombardia ha approvato l'assetto aggiornato del Sistema Dote Scuola, definendo la programmazione per il 2028 e rivedendo quella relativa al biennio 2026-2027. Nel presentare la delibera, l'assessore Tironi ha sottolineato il valore dello strumento: "La Dote Scuola rappresenta un impegno concreto di Regione Lombardia. L'obiettivo è garantire il diritto allo studio e la libertà di scelta educativa delle famiglie".

