Il divorzio tra Totti e Blasi si fa sempre più complicato, con l’apertura di un procedimento giudiziario che coinvolge entrambe le parti. La causa si concentra su alcune accuse di tradimento e comportamenti ritenuti inappropriati. La vicenda sta attirando molta attenzione e potrebbe mettere in discussione l’accordo già raggiunto tra i due. La situazione resta tesa e ancora da definire.

Quella che un tempo era la favola più amata e seguita della Capitale si avvia verso un nuovo, tesissimo capitolo giudiziario. Il prossimo 31 marzo, le porte del Tribunale di Roma si apriranno per accogliere Ilary Blasi e Francesco Totti, convocati per formalizzare un divorzio che, giorno dopo giorno, sembra allontanarsi sempre di più da una soluzione pacifica. Sebbene l’obiettivo formale sia mettere la parola fine a un’unione durata vent’anni, le divergenze tra l’ex Capitano giallorosso e la conduttrice televisiva restano profonde, trasformando l’aula di tribunale in un campo di battaglia dove ogni mossa può ribaltare tutto. Chi ha tradito per primo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Divorzio Totti-Blasi, il primo tradimento che potrebbe far saltare l’accordo

