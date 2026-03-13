Disposta l' autopsia sull' uomo trovato morto nel canale | ancora ignota l' identità della vittima

È stata disposta un’autopsia sull’uomo trovato morto venerdì mattina nel canale di Cervia. Le autorità stanno cercando di identificare la vittima, ma al momento l’identità resta sconosciuta. Le indagini proseguono per chiarire le circostanze del decesso e raccogliere eventuali elementi utili alle indagini. Nessuna altra informazione è stata resa nota sulle modalità del ritrovamento.

Proseguono le indagini degli investigatori per svelare il mistero attorno alla morte dell'uomo trovato morto da alcuni passanti venerdì mattina Si continua a indagare sulla morte dell'uomo trovato senza vita venerdì mattina nel canale di Cervia. L'identità della vittima, per il momento, rimane ancora ignota, così come le circostanze che hanno portato alla sua morte. Proprio per far chiarezza su questi aspetti, la pm di turno Angela Scorza, ha disposto l'autopsia. Si cercano così indizi utili a rivelare quali siano state le cause del decesso. Il ritrovamento è stato fatto poco prima delle 8 di mattina, in via Bracciano, nella zona di via Bova e via Malva Sud, dove scorre il canale che va dalle Saline al porto canale della città, da parte di alcuni passanti che hanno scorto il corpo nelle acque del canale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Articoli correlati Paolo Ianniello, 29 anni, trovato morto nel sottopasso della stazione: disposta l’autopsiaIl cadavere del giovane è stato rinvenuto questa mattina, 6 febbraio, nel sottopasso della stazione di Falciano del Massico, nella provincia di... Approfondimenti e contenuti su Disposta l'autopsia sull'uomo trovato... Temi più discussi: Disposta l'autopsia sul piccolo Davide, morto a 3 anni a Taranto dopo un malore. Una perdita troppo grande; Disposta l'autopsia sull'uomo trovato morto nel canale: ancora ignota l'identità della vittima; Mancano ambulanze a Vieste, donna muore lungo la strada: il corpo verrà disseppellito e sottoposto ad autopsia - FoggiaToday; Sarà disposta l'autopsia sul custode morto nella villa di Marco Lavazza. Sarà disposta l'autopsia sul custode morto nella villa di Marco LavazzaNelle prossime ore la Procura di Torino nominerà il medico legale a cui affidare l'autopsia sul corpo di Ronald Adarlo, 49 anni, custode nella villa di Marco Lavazza, morto sabato scorso. Sarà l'esame ... ansa.it Donna di Pescara morta ad Ancona dopo un intervento al cuore, disposta l'autopsiaA disporre l'esame autoptico è stata la Procura, a tre settimane dal decesso, avvenuto dopo un ricovero nel reparto di Cardiochirurgia ... ilpescara.it DONNA TROVATA SENZA VITA IN UN POZZO A ROCCADASPIDE: DISPOSTA L’AUTOPSIA Tragedia nel territorio di Roccadaspide, in provincia di Salerno, dove una donna di 68 anni è stata trovata senza vita all’interno di un pozzo profondo circa tre metri - facebook.com facebook Disposta l'autopsia sul piccolo Davide, morto a 3 anni a Taranto dopo un malore. «Una perdita troppo grande» x.com