Diretta gol Serie A LIVE | Torino Parma 4-1

La partita tra Torino e Parma si è conclusa con un risultato di 4-1 a favore dei granata. La 29esima giornata di Serie A ha visto altre sfide seguite in diretta, con aggiornamenti su gol, cronaca e moviola. La cronaca LIVE ha fornito sintesi e dettagli sui momenti più importanti del match, mentre il tabellino ha mostrato i marcatori e le azioni decisive.

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