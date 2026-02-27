Diretta gol Serie A LIVE | Parma Cagliari 1-1 Oristanio realizza il gol dell’ex

Nella 27esima giornata di Serie A, Parma e Cagliari si sono affrontate in una partita terminata 1-1. Oristanio ha segnato un gol che ha portato il risultato sull’1-1, mentre la cronaca, i risultati e la moviola sono disponibili in tempo reale. La partita è stata seguita con aggiornamenti live, offrendo una panoramica completa delle azioni e delle fasi salienti del match.

Calciomercato Inter, anche i nerazzurri in piena lotta per Goretzka! La rivelazione di Fabrizio Romano Cristiana Girelli dice addio alla Juventus Women: ufficiale il trasferimento in prestito negli USA! L’annuncio Rashford Barcellona, Flick accontentato? C’è la decisione sul riscatto dal Manchester United Feyenoord, clima rovente dopo il cambio in società! Il punto sulla squadra olandese, guidata in panchina da van Persie Parma, Cuesta nel pre partita: «Oggi vogliamo fare una grande prestazione. Ci focalizziamo sul presente e speriamo di.» Cagliari, Angelozzi nel pre gara: «Noi giochiamo sempre cercando di vincere, di fare la partita. Spero che. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Parma Cagliari 1-1, Oristanio realizza il gol dell’ex Diretta gol Serie A LIVE: Cagliari Parma in campo!Feyenoord, clima rovente dopo il cambio in società! Il punto sulla squadra olandese, guidata in panchina da van Persie Materazzi va alla Juventus?... Diretta gol Serie A LIVE: Parma Cagliari 0-1, che magia di Folorunsho!Calciomercato Inter, anche i nerazzurri in piena lotta per Goretzka! La rivelazione di Fabrizio Romano Cristiana Girelli dice addio alla Juventus... Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento. Temi più discussi: Serie A, ventiseiesima giornata: pronostici, migliori scommesse e quote; Milan - Parma (0-1) Serie A 2025; Il Sassuolo batte l'Hellas e si prende l'8° posto: veneti sempre ultimi; Segui Atalanta-Napoli: pronostici, migliori scommesse e quote. Roma-Cremonese 3-0, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Cristante, Ndicka e Pisilli, gli highlightsLa diretta live di Roma-Cremonese di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (26^ giornata, oggi 22 febbraio 2026)Risultati Serie A, classifica: quattro big e una sfida diretta per l'Europa nel programma di domenica 22 febbraio per la 26^ giornata. ilsussidiario.net Parma-Cagliari: 0-1. Gol di Folorunsho!!! - LA DIRETTA I rossoblù al Tardini a caccia di punti - facebook.com facebook SERIE A | In campo Parma-Cagliari DIRETTA #ANSA x.com