DIMMI Le donne raccontano Venerdì 13 marzo Si dice di me

Da udine20.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 13 marzo si è conclusa la sesta edizione di “DIMMI – Le donne raccontano”, un progetto dedicato alle testimonianze femminili. Durante l’evento, le partecipanti hanno condiviso le loro esperienze e storie di vita, offrendo uno sguardo diretto e personale su temi di attualità. La giornata si è svolta in un’atmosfera di confronto aperto, con interventi e testimonianze raccolte nel corso delle settimane.

È giunta alla sua conclusione anche la sesta edizione di “DIMMI – Le donne raccontano”: un percorso di pensiero e formazione rivolto in particolare alle nuove generazioni che, attraverso discipline diverse (filosofia, storia, letteratura, diritto), approfondisce il sapere femminile e la storia delle donne. Nata da un’idea di Puntozero società cooperativa – promossa da Alchemilla, con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con Bottega Errante, Università degli Studi di Verona, associazione Venezia e Istituto comprensivo Macor di Romans d’Isonzo – anche questa edizione 2026 è stata ricca di attività, incontri pubblici, laboratori nelle scuole, conferenze, talk e approfondimenti, aperti a tutta la cittadinanza. 🔗 Leggi su Udine20.it

dimmi le donne raccontano venerd236 13 marzo si dice di me
© Udine20.it - DIMMI Le donne raccontano. Venerdì 13 marzo “Si dice di me”

Articoli correlati

“Dimmi - Le donne raccontano” chiude al Visionario con la proiezione di “Si dice di me”È giunta alla sua conclusione anche la sesta edizione di “DIMMI - Le donne raccontano”: un percorso di pensiero e formazione rivolto in particolare...

Venerdì 13 marzo: Reggio Emilia si prepara al clima estremoLe previsioni meteorologiche per venerdì 13 marzo 2026 indicano condizioni atmosferiche specifiche per il territorio di Reggio Emilia, dove i...

Patrizio Official cerca una fidanzata fake da rendere famosa | RUVIDO 278

Video Patrizio Official cerca una fidanzata fake da rendere famosa | RUVIDO 278

Una raccolta di contenuti su DIMMI Le donne raccontano Venerdì 13...

Discussioni sull' argomento Dimmi - Le donne raccontano chiude al Visionario con la proiezione di Si dice di me; Dimmi – Le donne raccontano chiude al Visionario con la proiezione di Si dice di me; Tg Sport – 10/3/2026.

venerdì dimmi le donne raccontanoDIMMI Le donne raccontano. Venerdì 13 marzo Si dice di meÈ giunta alla sua conclusione anche la sesta edizione di DIMMI – Le donne raccontano: un percorso di pensiero e formazione rivolto in particolare alle nuove generazioni che, attraverso discipline di ... udine20.it

Digita per trovare news e video correlati.