DIMMI Le donne raccontano Venerdì 13 marzo Si dice di me

Venerdì 13 marzo si è conclusa la sesta edizione di “DIMMI – Le donne raccontano”, un progetto dedicato alle testimonianze femminili. Durante l’evento, le partecipanti hanno condiviso le loro esperienze e storie di vita, offrendo uno sguardo diretto e personale su temi di attualità. La giornata si è svolta in un’atmosfera di confronto aperto, con interventi e testimonianze raccolte nel corso delle settimane.

È giunta alla sua conclusione anche la sesta edizione di "DIMMI – Le donne raccontano": un percorso di pensiero e formazione rivolto in particolare alle nuove generazioni che, attraverso discipline diverse (filosofia, storia, letteratura, diritto), approfondisce il sapere femminile e la storia delle donne. Nata da un'idea di Puntozero società cooperativa – promossa da Alchemilla, con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con Bottega Errante, Università degli Studi di Verona, associazione Venezia e Istituto comprensivo Macor di Romans d'Isonzo – anche questa edizione 2026 è stata ricca di attività, incontri pubblici, laboratori nelle scuole, conferenze, talk e approfondimenti, aperti a tutta la cittadinanza.