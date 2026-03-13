Il Gillette All-In-One è un rasoio che combina le funzioni di cura per barba e corpo in un unico strumento. È stato scelto come preferito da molti per la sua praticità e versatilità. Tutti i prodotti presentati su GQ Italia sono selezionati dai redattori, anche se gli acquisti effettuati tramite i link possono generare una commissione per Condé Nast.

Quando un prodotto promette di fare tutto, come il Gillette All-In-One, di solito mi metto subito sulla difensiva. Perché il rischio di restare a metà strada è sempre dietro l’angolo, come quello di ritrovarsi con un device che fa tante cose, ma nessuna per bene. Morale: l’ho testato senza troppe aspettative, l’ho infilato nel cassetto del bagno, poi in valigia, poi l'ho messo di nuovo sul lavabo, e solo dopo ho capito che aveva davvero senso raccontarlo. Perché no, non mi sono trovato tra le mani il solito rasoio multitasking che vuole convincerti con parole grosse o promesse irrealistiche, ma uno strumento semplice, concreto, pensato per chi vuole ordine, controllo e zero sbattimenti nella routine quotidiana. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Difficilmente un rasoio unico per barba e corpo ci ha convinti come il Gillette All-In-One

Articoli correlati

Galli: “Ecco cosa ci chiedeva Sacchi. Eravamo un corpo unico. Il suo merito è stato…”Filippo Galli, ex difensore del Milan, era in campo nel 13 settembre 1987, quando il nuovo Milan di Arrigo Sacchi sfidò il Pisa vincendo 31.

Barba (Radici in Comune Avs) sul trasporto pubblico a Capodanno: "L'unico mezzo implementato è il filobus"La consigliera Simona Barba di Radici in Comune Avs, interviene in merito al potenziamento del trasporto pubblico a Pescara per il Capodanno.

Tutto quello che riguarda Difficilmente un rasoio unico per barba...

Gillette lancia un nuovo prodotto e lo fa in grande con Bobo VieriNovità in casa Gillette, che inaugura un altro capitolo della sua storia, iniziata nei primi anni del Novecento con l’invenzione e la successiva brevettazione del primo rasoio di sicurezza. A 120 anni ... tgcom24.mediaset.it

10€ per un set Gillette completo: scopri cosa c’è dentro!Il Gillette Fusion5 è in offerta su Amazon a soli 10,45€ invece di 19,99€. Questo set completo include un rasoio con striscia lubrificante, una lametta di ricambio e un gel da barba Fusion. Le 5 lame ... tomshw.it