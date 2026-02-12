Galli | Ecco cosa ci chiedeva Sacchi Eravamo un corpo unico Il suo merito è stato…

Filippo Galli ricorda il passato. L’ex difensore rossonero rivela cosa chiedeva Sacchi e come si formava un vero gruppo in quegli anni. “Ecco cosa ci chiedeva Sacchi”, dice Galli, “eravamo un corpo unico”. Il suo merito, aggiunge, è stato proprio questo, aver costruito un’unità che faceva la differenza in campo.

Filippo Galli, ex difensore del Milan, era in campo nel 13 settembre 1987, quando il nuovo Milan di Arrigo Sacchi sfidò il Pisa vincendo 31. L'ex rossonero, intervistato dai microfoni di'Tuttosport', ha voluto spendere alcune parole sul suo ex allenatore, svelando cosa richiede ai suoi difensori. Ecco, qui di seguito, le sue dichiarazioni. Su cosa chiedeva in particolare ai difensori: «Di tenere la squadra corta, con la linea molto mobile. Quando l'avversario poteva calciare la palla verso la difesa, dovevi “scappare”, guadagnare tempo verso la tua porta. Quando invece la palla era coperta, dovevamo accorciare in avanti in questo famoso elastico difensivo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Filippo Galli ricorda quella sera: "Pisa-Milan 1987, l'inizio dell'era Sacchi.

