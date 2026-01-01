Stasera in tv, su Rai 2, va in onda “Delitti in Paradiso - Un Natale nel mistero”. L’episodio speciale natalizio del 2025 porta gli spettatori in un’atmosfera di suspense sull’isola caraibica, mantenendo intatta la tradizione della serie crime. Un’opportunità per immergersi in un racconto avvincente e coinvolgente, con un intreccio di mistero e suspense che caratterizza questa produzione.

Il nuovo anno su Rai 2 si apre sotto il sole dei Caraibi, ma con un delitto tutt’altro che festoso. Giovedì 1° gennaio 2026 arriva anche in Italia lo speciale natalizio 2025 di “Delitti in Paradiso”, appuntamento ormai irrinunciabile per i fan della longeva serie crime ambientata sull’isola di. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Delitti in Paradiso - Un Natale nel mistero, stasera in tv: le anticipazioni

Leggi anche: "Dietro le quinte dei delitti". Va in scena Giallo Natale. Il Minifestival del mistero

Leggi anche: Le Note del Natale 2025, l'evento musicale stasera in tv: anticipazioni, ospiti, scaletta

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Delitti in Paradiso; Delitti in Paradiso - Un Natale nel mistero, stasera in tv: le anticipazioni; I programmi della settimana: dai concertoni in piazza per il Capodanno 2026 alla nuova serie tv Prima di Noi, dalla maratona dei live...; Delitti in Paradiso: la trama dello special di Natale del 1° gennaio 2026.

Delitti in Paradiso - Un Natale nel Mistero - Delitti in Paradiso Un Natale nel Mistero, scheda del film di Leon Lopez, con Ginny Holder, Marcus Brigstocke e Steven Hartley, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando, come e d ... comingsoon.it

Gialli sotto l’albero: 6 delitti di Natale da leggere sotto il vischio - Natale non è solo il periodo dei buoni sentimenti, è anche l'ambientazione ideale per intriganti libri gialli e caccia al ... iodonna.it