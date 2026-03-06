I Marvel Studios hanno pubblicato un nuovo spot televisivo per la seconda stagione di Daredevil: Rinascita. Lo spot mostra scene inedite della serie, incentrate sulla lotta tra i personaggi principali interpretati da Charlie Cox e Vincent D’Onofrio. La stagione continua a seguire le vicende dell’Uomo senza Paura e di Kingpin mentre la battaglia per il controllo di New York si intensifica.

La battaglia per l’anima di New York si sposta al livello successivo. I Marvel Studios hanno diffuso un nuovo spot televisivo per la seconda stagione di Daredevil: Rinascita, la serie che ha riportato Charlie Cox e Vincent D’Onofrio nei panni rispettivamente dell’Uomo senza Paura e di Kingpin. Un assaggio della Stagione 2. Il nuovo teaser, seppur breve, offre diverse sequenze d’azione mai viste prima. Dopo il successo della prima parte, i nuovi episodi vedranno Matt Murdock confrontarsi con le conseguenze del potere di Wilson Fisk come sindaco di New York. Le immagini confermano l’atmosfera cupa e “street-level” che ha reso celebre il personaggio, suggerendo un ruolo ancora più centrale per figure come Frank CastleThe Punisher (Jon Bernthal) e il ritorno di Jessica Jones (Krysten Ritter). 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Daredevil: Rinascita: il nuovo spot della Stagione 2 svela scene inedite

