Mohamed Zouaoui | tra impegno d’autore e nuove sfide internazionali

Con una carriera che spazia dal cinema d’autore ai grandi successi televisivi, Mohamed Zouaoui si conferma uno dei volti più magnetici e versatili della sua generazione. Protagonista di una costante ascesa, ha saputo alternare con naturalezza la serialità italiana, come dimostrato dal successo su RaiPlay di “L’appartamento sold out”, a produzioni hollywoodiane di rilievo. Oggi è possibile apprezzare il suo talento in titoli internazionali già distribuiti, tra cui “The First Christmas” (disponibile su Apple TV+ e Disney+) e le prestigiose collaborazioni con registi del calibro di Julian Schnabel. Il suo profilo, documentato da una vasta filmografia, continua ad attirare l’attenzione della stampa estera: dalle riflessioni tecniche pubblicate a Londra su 1883 Magazine alle interviste rilasciate a New York. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

