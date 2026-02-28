Verbania il museo del Paesaggio diventa socio dell’ente Giardini botanici di Villa Taranto

Il museo del Paesaggio di Verbania ha ottenuto l’adesione come socio dell’ente Giardini botanici di Villa Taranto. La decisione è stata presa durante una riunione del consiglio di amministrazione dell’ente, durante la quale è stata approvata all’unanimità la richiesta di adesione del museo. La scelta è stata condivisa da tutti i membri presenti.

Il museo del Paesaggio di Verbania diventa socio dell’ente Giardini botanici di Villa Taranto. La riunione del consiglio di amministrazione dell'Ente che ha valutato la richiesta pervenuta dal Museo l’ha approvata all’unanimità.Dopo una serie di adempimenti burocratici da parte del museo, il. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Verbania, Massimo Terzi è il nuovo presidente del Museo del PaesaggioEletto all'unanimità durante la prima seduta del Consiglio di amministrazione dello scorso 1° dicembre, era già stato presidente dal 2013 al 2021,... Il Museo del Paesaggio di Verbania è socio dell'Ente Giardini Botanici di Villa Taranto Tutti gli aggiornamenti su Villa Taranto. Temi più discussi: Verbania, il museo del Paesaggio diventa socio dell’ente Giardini botanici di Villa Taranto; 32 opere del Museo del Paesaggio di Verbania alla GAM di Milano (dopo Parigi) per l' omaggio a Paolo Troubetzkoy; Il Museo del Paesaggio diventa socio di Villa Taranto; La riscoperta di Troubetzkoy, dal Musée d’Orsay a Milano. Verbania, il museo del Paesaggio diventa socio dell’ente Giardini botanici di Villa TarantoLa riunione del consiglio di amministrazione dell'Ente che ha valutato la richiesta pervenuta dal Museo l’ha approvata all’unanimità ... novaratoday.it Il Museo del Paesaggio diventa socio di Villa TarantoIl Museo del Paesaggio di Verbania diventa socio dell’Ente Giardini Botanici di Villa Taranto. Ieri la riunione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente che ha valutato la richiesta pervenuta dal Mu ... verbanianotizie.it L'apertura dei Giardini di Villa Taranto è pianificata, tempo permettendo, per il 6 marzo. Nel weekend del 6-7-8 e del 13-14-15 saranno aperti dalle 10 alle 14:30, mentre da giovedì 19 marzo apriranno con orario completo tutti i giorni. The opening of the Garde facebook