Corre verso compagno e lo butta a terra con una spallata | clamorosa lite in amichevole

Durante le amichevoli di fine anno, si sono verificati episodi di tensione tra calciatori, come uno scontro avvenuto tra due compagni di squadra. Un episodio che, pur rientrando nel contesto di un confronto sportivo, ha attirato l’attenzione per la sua intensità. Mentre la Serie A continua senza interruzioni, molte altre competizioni nazionali sono riprese dopo la pausa natalizia, riprendendo il ritmo delle competizioni.

(Adnkronos) – Tempo di amichevoli, per modo di dire. Mentre la Serie A non si è mai fermata, molti campionati sono reduci dalla sosta natalizia, con le squadre che hanno ricominciato la preparazione in vista della ripresa dei tornei nazionali. È il caso di Lugano e Viktoria Plzen, che si sono affrontate in un match . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Gueye perde la testa e schiaffeggia un compagno dopo un malinteso: l’arbitro lo butta fuori | Video

Leggi anche: Rapina sulle mura, 70enne aggredita mentre passeggia con un'amica: uno sconosciuto le chiede una sigaretta, la butta a terra e scappa con la collana

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ornella corre verso Raffaele ma....vede suo marito abbracciare felice Renato.... Cosa succederà #unpostoalsole - facebook.com facebook

VIDEO/ Dumfries corre verso il recupero: "Ci vediamo presto" x.com